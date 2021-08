Boivre-la-Vallée Cité des Tanneurs Boivre-la-Vallée, Vienne Atelier participatif “patrimoine pour tous, œuvre par tous” Cité des Tanneurs Boivre-la-Vallée Catégories d’évènement: Boivre-la-Vallée

Vienne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cité des Tanneurs Gratuit.

Venez participer à cet atelier afin de réaliser une œuvre collective en cuir… Mais pas que ! Cité des Tanneurs 7, Grand’Rue 86470 Lavausseau Boivre-la-Vallée Lavausseau Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

