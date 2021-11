ATELIER PARTICIPATIF « NOS CABANES » Gignac, 20 novembre 2021, Gignac.

2021-11-20 – 2021-11-20

Atelier : Samedi 20 novembre de 15h à 17h30, participez « Nos cabanes », atelier participatif et collaboratif, animé par Anne Mutuel, qui expose actuellement à la Médiathèque de Gignac.

Élaborer ensemble un espace commun utopique, accompagné par des lectures d’extraits de « Nos cabanes » de Marielle Macé.

Imaginer, construire, réfléchir et habiter le temps de l’atelier une cabane collective. C’est une expérience participative, qui met en jeu l’écoute, la réflexion, l’écriture, le corps, la construction et le jeu dans l’espace

Ados adultes dès 11 ans

Sur inscription auprès de la Médiathèque : 04 67 57 03 83

