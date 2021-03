Rouen Visio-conférence Rouen Atelier participatif n°1 – Après Panorama XXL Visio-conférence Rouen Catégorie d’évènement: Rouen

Atelier participatif n°1 – Après Panorama XXL Visio-conférence, 30 mars 2021-30 mars 2021, Rouen. Atelier participatif n°1 – Après Panorama XXL

Visio-conférence, le mardi 30 mars à 18:00

Dans le cadre du dialogue citoyen dédié à « l’après panorama XXL », la Métropole vous propose une nouvelle séquence participative avec l’organisation d’un premier atelier créatif. L’objectif sera d’échanger sur les usages envisageables pour l’espace libéré par la déconstruction du panorama XXL. A travers un atelier d’écriture, vous serez invités à imaginer et raconter des scènes de vie « rêvées » sur cet espace et ainsi contribuer à la réflexion sur les aménagements à prévoir pour les rendre possibles.

Places limitées – Inscription obligatoire

La Métropole vous propose un premier atelier participatif pour échanger sur l’après Panorama XXL. Visio-conférence Rouen Rouen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-30T18:00:00 2021-03-30T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Rouen Autres Lieu Visio-conférence Adresse Rouen Ville Rouen