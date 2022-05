Atelier participatif Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Atelier participatif Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne, 14 mai 2022, Saint-Étienne. Atelier participatif

Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne, le samedi 14 mai à 18:00

Dans le cadre de la Biennale Internationale Design de Saint-Étienne, en résonance à l’œuvre Icibas de Delphine Ciavaldini, venez participer à un atelier de création. Liez, nouez, tressez les rubans afin de réaliser une œuvre évolutive et collective. Venez participer à un atelier création. Liez, nouez, tressez les rubans afin de réaliser une œuvre évolutive et collective. Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne 2 place Louis Comte, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne Adresse 2 place Louis Comte, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ville Saint-Étienne lieuville Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne Saint-Étienne Departement Loire

Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne Saint-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/

Atelier participatif Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne 2022-05-14 was last modified: by Atelier participatif Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne 14 mai 2022 Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne Saint-Étienne saint-étienne

Saint-Étienne Loire