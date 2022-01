Atelier participatif monstres lumineux Christophe Caron Juillac Juillac Catégories d’évènement: Corrèze

le mercredi 26 janvier à 10:00

Venez participer à un atelier participatif gratuit encadré par l’artiste bricoleur Christophe Caron pour la réalisation de monstres lumineux. Ils sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et défileront au cours de la parade lumineuse dans le bourg de Juillac lors de la Fête des lumières participative « Les allumés de Juillac » le 11 février 2022. Atelier ouvert à tous les âges et tous les niveaux ! Rdv à l’ancien 8 à huit de Juillac, à côté du kiosque à pizza, route de Pompadour.

Entrée libre, Gratuit

2022-01-26T10:00:00 2022-01-26T18:00:00

