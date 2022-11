Atelier participatif – La contraception Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistère

2022-12-06 18:00:00 – 2022-12-06 20:00:00

Finistère Pont-l’Abbé Comment choisir sa contraception? Cet atelier participatif vous est proposé par la Sij (Structure Information Jeunesse) du Pays Bigouden Sud et sera animé par une sage-femme et un médecin. +33 2 98 87 14 42 Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé

