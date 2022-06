Atelier participatif : la cabane aux histoires

2022-07-11 09:00:00 – 2022-07-13 16:00:00 La Médiathèque du Val d’Argent propose aux enfants de participer à un chantier participatif sur le thème de la cabane aux histoires avec Maurine Koeberlé, artisane de Lowarchitech. RDV le 11, 12 et 13 Juillet au Parc de la Villa Burrus à la Médiathèque pour une animation de 9h à 16h. A partir de 7 ans. Emmène ton pique-nique ! La Médiathèque du Val d’Argent propose aux enfants de participer à un chantier participatif sur le thème de la cabane aux histoires avec Maurine Koeberlé, artisane de Lowarchitech. RDV le 11, 12 et 13 Juillet au Parc de la Villa Burrus à la Médiathèque pour une animation de 9h à 16h. A partir de 7 ans. Emmène ton pique-nique ! dernière mise à jour : 2022-06-18 par

