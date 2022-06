Atelier participatif/Journées du Patrimoine Audierne Audierne Catégories d’évènement: 29770

Audierne

Atelier participatif/Journées du Patrimoine Audierne, 17 septembre 2022, Audierne. Atelier participatif/Journées du Patrimoine Rendez-vous devant l’église St Raymond Cimetière ancien Audierne

2022-09-17 – 2022-09-18 Rendez-vous devant l’église St Raymond Cimetière ancien

Audierne 29770 L’atelier contribuera à définir collectivement, lors d’une visite commentée, les éléments d’interprétation à créer dans le centre historique d’Audierne et le cimetière ancien.

Rendez-vous 14h devant le porche de l’église Saint-Raymond, prévoir appareils photos et de quoi écrire en plein-air. michel.van-praet@orange.fr L’atelier contribuera à définir collectivement, lors d’une visite commentée, les éléments d’interprétation à créer dans le centre historique d’Audierne et le cimetière ancien.

Rendez-vous 14h devant le porche de l’église Saint-Raymond, prévoir appareils photos et de quoi écrire en plein-air. Rendez-vous devant l’église St Raymond Cimetière ancien Audierne

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: 29770, Audierne Autres Lieu Audierne Adresse Rendez-vous devant l'église St Raymond Cimetière ancien Ville Audierne lieuville Rendez-vous devant l'église St Raymond Cimetière ancien Audierne Departement 29770

Audierne Audierne 29770 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audierne/

Atelier participatif/Journées du Patrimoine Audierne 2022-09-17 was last modified: by Atelier participatif/Journées du Patrimoine Audierne Audierne 17 septembre 2022 29770 Audierne

Audierne 29770