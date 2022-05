ATELIER PARTICIPATIF Herbignac, 11 juin 2022, Herbignac.

ATELIER PARTICIPATIF Herbignac

2022-06-11 – 2022-06-11

Herbignac Loire-Atlantique

Premier atelier participatif d’échanges et de réflexion : toutes les énergies et bonnes volontés, habitants, usagers du port et des marais, sont invitées à venir partager leurs points de vue, envies, projets pour ce site. Cet atelier participatif sera suivi d’un second, le 10 septembre. On profitera de ce rassemblement pour inaugurer l’exposition des photos issues du concours, ainsi que pour mettre à l’eau le chaland construit par Skol ar Mor.

contact@herbignac.com +33 2 40 88 90 01 http://www.herbignac.com/

