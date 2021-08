Barzan Musée et site gallo-romain du Fâ Barzan, Charente-Maritime Atelier participatif : “Fouilles” Musée et site gallo-romain du Fâ Barzan Catégories d’évènement: Barzan

Charente-Maritime

Atelier participatif : “Fouilles” Musée et site gallo-romain du Fâ, 18 septembre 2021, Barzan. Atelier participatif : “Fouilles”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée et site gallo-romain du Fâ Gratuit. Sur inscription.

Une initiation à la fouille archéologique vous est proposée dans un espace reconstitué pour comprendre le métier d’archéologue et découvrir de véritables traces de nos ancêtres. Musée et site gallo-romain du Fâ 25 route du Fâ, 17120 Barzan Barzan Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00

