Atelier participatif « Fenêtres ouvertes » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Atelier participatif « Fenêtres ouvertes » Médiathèque Jean-Pierre Melville, 3 mai 2023, Paris. Le mercredi 03 mai 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit Réservation obligatoire via « Murs éphémères » est une invitation de l’association Œuvre Participative à un temps de création, ouvert à tous, avec des adhésifs afin de réaliser une œuvre collective sur des murs de la ville. L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CET ATELIER EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 18 avril. Sur les murs du quartier Nationale Clisson à Paris 13ème, venez créer avec nous des vues réalistes, poétiques ou imaginaires sur le thème « Fenêtres ouvertes » avec nos adhésifs à poser. Rendez-vous : A la médiathèque Jean-pierre Melville le 3 mai de 15 h à 17 h.

Chez Moi et mes enfants le 4 mai de 17h à 19h

Dans la rue en pied de mur au 173 rue du Château des Rentiers le mercredi 10 mai et samedi 13 mais de 15h30 à 18h30. Site Internet : www.oeuvreparticipative.fr Pour voir d’autres « Murs éphémères » : https://www.oeuvreparticipative.fr/toutes-les-actions-artistiques-1/murs-%C3%A9ph%C3%A9m%C3%A8res/ Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.billetweb.fr/pro/melville

Oeuvre participative Oeuvre participative

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Jean-Pierre Melville Adresse 79 rue Nationale Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier participatif « Fenêtres ouvertes » Médiathèque Jean-Pierre Melville 2023-05-03 was last modified: by Atelier participatif « Fenêtres ouvertes » Médiathèque Jean-Pierre Melville Médiathèque Jean-Pierre Melville 3 mai 2023 Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Paris

Paris Paris