Nantes Frac des Pays de la Loire Loire-Atlantique, Nantes Atelier participatif d’écriture Frac des Pays de la Loire Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier participatif d’écriture Frac des Pays de la Loire, 18 septembre 2021, Nantes. Atelier participatif d’écriture

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Frac des Pays de la Loire Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Petit atelier participatif et rapide, pour tous les visiteur.euse.s de l’exposition, petits et grands ! Frac des Pays de la Loire 21 quai des Antilles, Nantes Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Frac des Pays de la Loire Adresse 21 quai des Antilles, Nantes Ville Nantes lieuville Frac des Pays de la Loire Nantes