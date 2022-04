Atelier participatif création de mandalas végétaux avec le Groupe folklorique Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

Atelier participatif création de mandalas végétaux avec le Groupe folklorique Bouxwiller, 8 mai 2022, Bouxwiller. Atelier participatif création de mandalas végétaux avec le Groupe folklorique Bouxwiller

2022-05-08 11:00:00 – 2022-05-08 19:00:00

Atelier participatif de création de mandalas végétaux avec le Groupe folklorique du Pays de Hanau de Bouxwiller / en continu Dans le cadre du marché de printemps de bouxwiller, venez participez à un atelier créatif autour du mandalas. Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent apporter leur contribution à ces belles créations végétales ! Chaque participant est invité à rapporter ses propres éléments végétaux sur le Marché (branches, feuilles, fleurs, etc.). Lieu : au sein du Marché

