Atelier Participatif costumes lumineux Cécile Pouget Juillac Juillac Catégories d’évènement: Corrèze

Juillac

Atelier Participatif costumes lumineux Cécile Pouget Juillac, 2 février 2022, Juillac. Atelier Participatif costumes lumineux Cécile Pouget

Juillac, le mercredi 2 février à 17:00

Venez participer à un atelier participatif gratuit encadré par la chiffonière Cécile Pouget pour la création de costumes lumineux. Ils serviront lors de la Fête des lumières participative « Les allumés de Juillac » le 11 février 2022. Aucune connaissance en couture n’est requise ! Rdv à l’ancien 8 à huit de Juillac, à côté du kiosque à pizza, route de Pompadour.

Entrée libre, Gratuit

Atelier de création de costumes lumineux avec Cécile Pouget (chiffonière) Juillac Juillac 19 Juillac Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-02T17:00:00 2022-02-02T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Juillac Autres Lieu Juillac Adresse Juillac 19 Ville Juillac lieuville Juillac Juillac Departement Corrèze

Juillac Juillac Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/juillac/

Atelier Participatif costumes lumineux Cécile Pouget Juillac 2022-02-02 was last modified: by Atelier Participatif costumes lumineux Cécile Pouget Juillac Juillac 2 février 2022 Juillac Juillac Juillac

Juillac Corrèze