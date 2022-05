Atelier participatif : Comment améliorer la biodiversité du Fresne ?, 15 mai 2022, .

Atelier participatif : Comment améliorer la biodiversité du Fresne ?

2022-05-15 – 2022-05-15

Venez découvrir la diversité du vivant et les actions possibles pour l’améliorer en offrant le gîte et le couvert à toutes les petites bêtes utiles. Fabrication des habitats pour les insectes et un nichoir pour les chauves-souris qui seront ensuite installés sur le site. Mise en place divers refuges comme des tas de bois et un pierrier qui accueilleront lézards, crapauds et autres amphibiens comme les tritons.

– Gratuit

– Réservation obligatoire par mail : maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com ou téléphone 06 19 30 56 53

– À partir de 6 ans

Venez découvrir la diversité du vivant et les actions possibles pour l’améliorer en offrant le gîte et le couvert à toutes les petites bêtes utiles. Fabrication des habitats pour les insectes et un nichoir pour les chauves-souris qui seront ensuite installés sur le site. Mise en place divers refuges comme des tas de bois et un pierrier qui accueilleront lézards, crapauds et autres amphibiens comme les tritons.

– Gratuit

– Réservation obligatoire par mail : maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com ou téléphone 06 19 30 56 53

– À partir de 6 ans

dernière mise à jour : 2022-04-29 par