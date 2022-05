Atelier participatif : Comment améliorer la biodiversité du Fresne ? Breteil, 18 mai 2022, Breteil.

Atelier participatif : Comment améliorer la biodiversité du Fresne ? Breteil

2022-05-18 – 2022-05-18

Breteil Ille-et-Vilaine Breteil Ille-et-Vilaine

Venez découvrir la diversité du vivant et les actions possibles pour l’améliorer en offrant le gîte et le couvert à toutes les petites bêtes utiles. Fabrication des habitats pour les insectes et un nichoir pour les chauves-souris qui seront ensuite installés sur le site.

– Gratuit

– Réservation obligatoire par mail : maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com ou téléphone 06 19 30 56 53

– À partir de 6 ans

maisondepatrimoinebroceliande@gmail.com +33 6 19 30 56 53

