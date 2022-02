Atelier participatif : c’est coa un sonneur ? Essômes-sur-Marne Essômes-sur-Marne Catégories d’évènement: Aisne

Essômes-sur-Marne

Atelier participatif : c’est coa un sonneur ? Essômes-sur-Marne, 8 juin 2022, Essômes-sur-Marne. Atelier participatif : c’est coa un sonneur ? Essômes-sur-Marne

2022-06-08 09:00:00 – 2022-06-08 11:30:00

Essômes-sur-Marne Aisne Essômes-sur-Marne ATELIER PARTICIPATIF : C’est COA un Sonneur ?

Vous voulez découvrir la nature près de chez vous ? Accompagnez Adrien et Flavien dans le suivi participatif d’une espèce méconnue et unique en Hauts-de-France, le sublime Sonneur à ventre jaune !

De 9h à 11h30

Dans le respect des consignes sanitaires.

Prévoir des bottes

En partenariat avec la commune

Essômes-sur-Marne

dernière mise à jour : 2022-02-07

