Atelier participatif Castanet de demain Salle du Lac Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Atelier participatif Castanet de demain

Salle du Lac

le jeudi 17 février à 20:30

Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) lancée au mois de décembre 2021, l’équipe municipale souhaite recueillir la parole des Castanéennes et des Castanéens afin de définir ensemble les contours du Castanet de demain. Rendez-vous le jeudi 17 février pour échanger sur plusieurs thématiques autour de l’urbanisme et du cadre de vie. Atelier sur inscription. Renseignements et inscriptions au 05 62 71 70 34 Échanger sur la ville de demain Salle du Lac Boulevard des Campanhols – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne

