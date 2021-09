Pierres Église de Pierres Calvados, Pierres Atelier participatif autour de la végétalisation du cimetière Église de Pierres Pierres Catégories d’évènement: Calvados

Situé à l’entrée du cimetière de Pierres, l’atelier participatif dédié à la végétalisation vous permettra d’échanger et de proposer vos meilleures idées ! Afin de vous aiguiller, la chargée d’aménagement durable de Valdallière et la responsable de l’aménagement du cimetière seront présentes. Pour laisser libre cours à votre imagination, divers outils seront à votre disposition : une carte géante, des supports de dessin ainsi que des activités ludiques !

Entrée libre, pass sanitaire obligatoire.

Semez vos idées, nous planterons les meilleures !

