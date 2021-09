Saint-Thélo Halle Le Bouffo Côtes-d'Armor, Saint-Thélo Atelier participatif à 1000 mains Halle Le Bouffo Saint-Thélo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Thélo

Atelier participatif à 1000 mains Halle Le Bouffo, 18 septembre 2021, Saint-Thélo. Atelier participatif à 1000 mains

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Halle Le Bouffo Un métier à tisser pour tous : Un métier à tisser vertical est installé sous la halle qui permettra un « Tissage à 1 000 mains », participatif. Halle Le Bouffo 22460, Saint-Thélo Saint-Thélo Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Thélo Autres Lieu Halle Le Bouffo Adresse 22460, Saint-Thélo Ville Saint-Thélo lieuville Halle Le Bouffo Saint-Thélo