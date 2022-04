Atelier partagé parents/enfants : Randonnée découverte de la nature Eymet, 23 avril 2022, Eymet.

Atelier partagé parents/enfants : Randonnée découverte de la nature Parc Gabriel Forestier Devant la mairie Eymet

2022-04-23 09:15:00 – 2022-04-23 Parc Gabriel Forestier Devant la mairie

Eymet Dordogne

EUR Balade au coeur du Vallon de la Gardonette au bas du chateau de Bridoire (2 à 3km).

La randonnée est encadrée par un spécialiste et guide nature Yannick Lenglet qui nous amène à la découverte de la nature, des insectes aquatiques et du “peuple de l’herbe” : Tous un monde !!!

Enfants à partir de 6 ans, accompagnés et adulte seul.

Départ en voiture vers le lieu de la randonnée.

+33 5 53 22 22 10

Parc Gabriel Forestier Devant la mairie Eymet

