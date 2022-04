Atelier partagé parents/enfants : Escape game

Atelier partagé parents/enfants : Escape game, 29 avril 2022, . Atelier partagé parents/enfants : Escape game

2022-04-29 – 2022-04-29 EUR Les clés de la magie animé par CA DIT JEUX.

Participez à notre Escape Game sur le thème de la “Magie”. 4 séances. (8 personnes max. par séance).

A partir de 7 ans en famille. Sur réservation Les clés de la magie animé par CA DIT JEUX.

Participez à notre Escape Game sur le thème de la “Magie”. 4 séances. (8 personnes max. par séance).

A partir de 7 ans en famille. Sur réservation Les clés de la magie animé par CA DIT JEUX.

Participez à notre Escape Game sur le thème de la “Magie”. 4 séances. (8 personnes max. par séance).

A partir de 7 ans en famille. Sur réservation pixabay dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville