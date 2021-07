Saint-Paul Recup'R Saint-Paul Atelier Partagé – Formule Récup’R Recup’R Saint-Paul Catégorie d’évènement: Saint-Paul

du mercredi 4 août au mercredi 25 août à Recup’R

2 créneaux disponibles : **13h – 15h** **14h30 – 16h30** I**nscription obligaoire** par mail à [**[atelier.recupr@ekopratik.fr](mailto:atelier.recupr@ekopratik.fr)**](mailto:atelier.recupr@ekopratik.fr) **Adhésion à Ekopratik et à la formule Récup’R obligatoire.** Merci de nous indiquer si vous êtes adhérent et si vous avez déjà souscrit à la formule Récup’R en 2021. Sinon l’adhésion est possible le jour même sur place ou en ligne sur [helloasso](https://www.helloasso.com/associations/ekopratik/adhesions/adhesion-ekopratik-2021) Indiquez nous aussi quel objet vous amenerz à réparer et quel type de panne votre objet rencontre.

Un créneau de 2h le mercredi après midi en compagnie de Stéphane pour tenter de réparer un de ses objets Recup’R 12 avenue grand piton, Cambaie Saint-Paul

