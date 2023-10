Feel Good – Ateliers à la carte Réseaux Sociaux et Vie Privée Atelier Partagé du Breil Nantes, 23 novembre 2023, Nantes.

Les Ateliers à la carte du dispositif Feel Good c’est des rendez-vous thématiques en atelier collectif pour les femmes.

Dans l’atelier thématiques Réseaux sociaux et vie privée seront abordés :

– Protection des données et réseaux sociaux / comment se protéger ?

– Les réseaux sociaux, on s’en méfie ou on s’en empare ?

– Pouvons-nous tout publier, tout dire ?

– Les RGPD qu’est ce que c’est ?

– Les cookies, je les accepte ou pas ?

– La navigation privée, est-ce un moyen de me protéger ?

Vous pouvez contacter Virginie pour plus d’infos et/ou vous inscrire : 06 07 96 54 50 – virginie.lefebvre@marie-et-alphonse.com

Lieu : Atelier Partagé du Breil 38 rue du Breil

OU L’Antre D’Eux – 5, rue jules noel, 44100 Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T09:30:00+01:00 – 2023-11-23T11:30:00+01:00

2024-06-13T09:30:00+02:00 – 2024-06-13T11:30:00+02:00