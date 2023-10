Feel Good – Ateliers à la carte Démarche en ligne Atelier Partagé du Breil Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Feel Good – Ateliers à la carte Démarche en ligne Atelier Partagé du Breil Nantes, 9 novembre 2023, Nantes. Feel Good – Ateliers à la carte Démarche en ligne 9 novembre 2023 – 23 mai 2024, les jeudis Atelier Partagé du Breil Gratuit sur inscription Les Ateliers à la carte du dispositif Feel Good c’est des rendez-vous thématiques en atelier collectif pour les femmes.

Les ateliers démarches en ligne : pour accéder à ses droits se repérer dans les principaux sites e.démarche vie quotidienne, créer un compte et sécuriser son compte, gagner en autonomie dans ses principales démarches (CAF, AMELI, Doctolib, impôt…)

Vous pouvez contacter Virginie pour plus d’infos et/ou vous inscrire : 06 07 96 54 50 – virginie.lefebvre@marie-et-alphonse.com

Lieu : Atelier Partagé du Breil 38 rue du Breil, 44100 Nantes

Lieu : Atelier Partagé du Breil 38 rue du Breil, 44100 Nantes

OU L'Antre D'Eux 5, rue jules noel, 44100 Nantes

2023-11-09T09:30:00+01:00 – 2023-11-09T11:30:00+01:00

2023-11-09T09:30:00+01:00 – 2023-11-09T11:30:00+01:00

2024-05-23T09:30:00+02:00 – 2024-05-23T11:30:00+02:00

