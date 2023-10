Les permanences Démarches en ligne Atelier Partagé du Breil Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Les permanences Démarches en ligne Atelier Partagé du Breil Nantes, 11 octobre 2023, Nantes. Les permanences Démarches en ligne 11 octobre 2023 – 17 juillet 2024, les mercredis Atelier Partagé du Breil Gratuit sur rendez-vous Virginie, Conseillère Numérique France Services, habilitée aidants connect vous accompagne dans vos démarches en ligne le mercredi matin de 9h30 à 12h.

Les permanences sont GRATUITES et sur RENDEZ-VOUS

Vous pouvez contacter Virginie pour plus d’infos et/ou vous inscrire : 06 07 96 54 50 – virginie.lefebvre@marie-et-alphonse.com

Atelier Partagé du Breil 38 rue du Breil Atelier Partagé du Breil 38 rue du Breil, Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « virginie.lefebvre@marie-et-alphonse.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 07 96 54 50 »}] [{« link »: « mailto:virginie.lefebvre@marie-et-alphonse.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T09:30:00+02:00 – 2023-10-11T11:30:00+02:00

2024-07-17T09:30:00+02:00 – 2024-07-17T11:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Atelier Partagé du Breil Adresse 38 rue du Breil, Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Atelier Partagé du Breil Nantes latitude longitude 47.229073;-1.584952

Atelier Partagé du Breil Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/