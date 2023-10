MixUP, les ateliers numérique créatifs Atelier Partagé du Breil Nantes, 29 septembre 2023, Nantes.

MixUP, les ateliers numérique créatifs 29 septembre 2023 – 28 juin 2024, les vendredis Atelier Partagé du Breil Gratuit sur inscription

Un atelier pour découvrir des outils numériques créatifs et pourquoi pas réaliser un projet personnel.

Tous les vendredis après-midi (hors vacances scolaires) de 14h à 17h marie et alphonse ouvre les portes de l’atelier partagé pour explorer avec vous le numérique créatif : montage vidéo, son, retouche photo, graphisme, découpeuse vinyle, brodeuse numérique (à venir très bientôt) Une belle opportunité de monter en compétences numériques en étant développant sa créativité

Infos et inscription : Virginie : 06 07 96 54 50 – virginie.lefebvre@marie-et-alphonse.com

Atelier Partagé du Breil 38 rue du Breil, Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « virginie.lefebvre@marie-et-alphonse.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 07 96 54 50 »}] [{« link »: « mailto:virginie.lefebvre@marie-et-alphonse.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T14:00:00+02:00 – 2023-09-29T17:00:00+02:00

2024-06-28T14:00:00+02:00 – 2024-06-28T17:00:00+02:00