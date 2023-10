Cet évènement est passé BigUP, atelier d’informatique pour débutants Atelier Partagé du Breil Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes BigUP, atelier d’informatique pour débutants Atelier Partagé du Breil Nantes, 22 septembre 2023, Nantes. BigUP, atelier d’informatique pour débutants 22 septembre 2023 – 28 juin 2024, les vendredis Atelier Partagé du Breil Gratuit sur inscription Les ateliers BigUP sont destinées aux personnes débutantes

Un atelier qui va de la prise en main de l’ordinateur à la navigation internet en passant par les mails, la sécurité informatique… Des temps d’ateliers seront aussi dédiés au traitement de texte, à la protection des données… Un atelier en petit groupe pour monter en compétences, s’entraider et avancer à son rythme.

*Tous les vendredis (hors vacances scolaires) de 10h45 à 12h à l’atelier partagé du 38 rue du Breil * Atelier Partagé du Breil 38 rue du Breil, Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « virginie.lefebvre@marie-et-alphonse.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 07 96 54 50 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T10:45:00+02:00 – 2023-09-22T12:00:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Loire-Atlantique, Nantes
Autres
Lieu
Atelier Partagé du Breil
Adresse
38 rue du Breil, Nantes
Ville
Nantes
Departement
Loire-Atlantique

