Ateliers numérique de l'atelier marie et alphonse
3 mars – 23 juin, les vendredis
Atelier Partagé du Breil

Sur adhésion (à partir de 1€)

Des ateliers pour se sentir plus à l’aise et acquérir de l’autonomie avec votre ordinateur et/ou tablette et/ou smartphone Atelier Partagé du Breil 38 rue du Breil Breil – Barberie Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire LES ATELIERS NUMÉRIQUES DU VENDREDI SONT POUR VOUS SI : Si gérer vos mails, scanner, envoyer une pièce jointe vous prend la journée. Si retenir vos mots de passe est un vrai casse tête pour vous. Si les cookies, le piratage, les réseaux sociaux vous embrouillent le cerveau. Si vous avez besoin de faire le tri dans la vie de votre smartphone, ordinateur, tablette. Si vous avez rêvez de réaliser un fly fun pour une invitation. Des ateliers de prise en main de l’ordinateur et/ou tablette et/ou smartphone pour vous accompagner dans les démarches en ligne, le traitement de texte, créer des flyers, retoucher vos photos, adopter certains reflexes pour éviter les spams et autres piratages, mieux comprendre les RGPD et les cookies… se familiariser avec le vocabulaire et le fonctionnement même de l’ordinateur, de la tablette, du smartphone. Ateliers collectifs les vendredis – gratuit sur adhésion (à partir de 1€) Matin : Pour celles et ceux qui ont besoin d’une bonne remise à jour Après midi : Pour celles et ceux qui souhaitent monter en compétences, explorer de nouveaux outils

2023-03-03T14:00:00+01:00

2023-06-23T15:15:00+02:00

