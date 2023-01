Atelier / partage autour du cycle féminin avec Stéphanie PAQUELET Baignes Baignes Baignes Catégories d’Évènement: Baignes

Atelier / partage autour du cycle féminin avec Stéphanie PAQUELET
2023-01-31
Le nid qui danse, 1 route de Velle le Chatel, Baignes, Haute-Saône

2023-01-31 – 2023-01-31

Le nid qui danse 1 route de Velle le Chatel

Baignes

Haute-Saône Baignes EUR 40 Le cycle féminin : les bases de son équilibre

ou comment mieux comprendre le fonctionnement du corps et du cycle féminin, tout ce qui peut impacter l’équilibre psychique et émotionnel,

et mettre en place des actions simples pour être bien dans son corps et dans sa tête.

Cet atelier / partage est proposé par Stéphanie. Stéphanie PAQUELET est conseillère bien-être et a exercé pendant 17 ans en tant que sage-femme.
contact@lenidquidanse.fr

