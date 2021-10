Atelier “Paroles de robot” (6-8 ans) Cinématographe (Le), 6 novembre 2021, Nantes.

2021-11-06 Samedi 6 novembre de 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h00

Horaire : 10:00 11:30

Gratuit : non Tarif plein 5€ / tarif réduit 3€ 6-8 ans Samedi 6 novembre de 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h00

Personnages emblématiques de la science-fiction, des robots, il y en a de toutes les couleurs et de toutes les formes. Souvent attachants, parfois maladroits, en tout cas dans cette programmation des Lucioles, sont-ils si différents des êtres humains ? Lors de cet atelier proposé par Christelle Régnier de l’association Et si les images…, les participant-e-s fabriquent ensemble un robot à partir d’objets récupérés puis s’interrogent sur la façon dont il pourrait s’exprimer et enregistrent des paroles. Comme par magie, le robot prend vie…

Cinématographe (Le) adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

