Versailles Maison de quartier Clagny-Glatigny Versailles, Yvelines Atelier Parfum Maison de quartier Clagny-Glatigny Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Atelier Parfum Maison de quartier Clagny-Glatigny, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Versailles. Atelier Parfum

Maison de quartier Clagny-Glatigny, le mardi 20 juillet à 15:00

L’éveil de l’odorat, des senteurs et des parfums sont au programme de cet atelier atypiques. Entre arts et sciences, théorie et pratique, nos petits nez vont jouer les apprentis parfumeurs pour créer son propre parfum unique. L’atelier se déroulera dans l’enceinte de l’école maternelle Richard Mique. Apprendre à jouer les apprentis parfumeurs Maison de quartier Clagny-Glatigny 17 avenue de Paris 7800 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-20T15:00:00 2021-07-20T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison de quartier Clagny-Glatigny Adresse 17 avenue de Paris 7800 Versailles Ville Versailles lieuville Maison de quartier Clagny-Glatigny Versailles