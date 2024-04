Atelier parents par Magali Delarche sur l’autorité parentale Rue Lorois Pontivy, samedi 13 avril 2024.

Atelier parents par Magali Delarche sur l’autorité parentale Rue Lorois Pontivy Morbihan

Animation participative ouverte aux futurs parents, parents et grands-parents en plusieurs parties: brainstorming, apports théoriques et mise en situation selon les situations que les parents rencontrent, jeux de cartes.

Les thèmes des émotions, de l’autorité, de l’obéissance, des punitions et des violences éducatives ordinaires seront abordés.

L’objectif étant de transmettre des clés de compréhension des comportements et réactions des jeunes enfants, d’améliorer les relations intra-familiales et de participer à une éducation respectueuse de chacun.

Pour adultes | Prix libre et conscient | Sur inscription et adhésion .

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 12:00:00

Rue Lorois La Cantine des Halles

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne bonjour@lacantinedeshalles.bzh

