du mercredi 13 avril au mercredi 20 avril à Stimultania

Pendant les vacances de printemps, Stimultania vous propose un atelier parents-enfants. Au programme : visite de l’exposition Le Fleuve et son île de Léonie Pondevie et atelier mise en scène sur les rives de l’Ill ! L’atelier permet aux participants de se questionner avec la photographe sur le présence de déchets sur les berges de l’Ill au coeur de la ville. Les photographies seront envoyées par mail à la fin de l’atelier Sur inscription par email : [mediation-strasbourg@stimultania.org](mailto:mediation-strasbourg@stimultania.org)

Sur inscription, gratuit

