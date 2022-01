ATELIER PARENTS-ENFANTS Stimultania Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Stimultania, le mercredi 16 mars à 14:00

**Pendant les vacances d’hiver, Stimultania vous propose un atelier parents-enfants. Au programme : visite de l’exposition Le Fleuve et son île de Léonie Pondevie et atelier mise en scène et séquences photographiques !** L’atelier permet aux participants de se questionner avec la photographe sur le présence de déchets sur les berges des fleuves Rhône et Rhin. Les photographies seront envoyées par mail à la fin de l’atelier. Passe sanitaire requis. Sur inscription par email : [mediation-strasbourg@stimultania.org](mailto:mediation-strasbourg@stimultania.org)

2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T16:00:00

