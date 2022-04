Atelier parents-enfants « Relief et transparence. Décorons de la porcelaine froide » Musée Barbier-Mueller Genève Catégorie d’évènement: Genève

Relief et transparence. Décorons de la porcelaine froide ——————————————————– Dans de la pâte à modeler artisanale auto-durcissante, parents et enfants seront invité-e-s à façonner des médaillons légèrement translucides qu’ils décoreront d’incrustations en relief (dentelles, plumes, fleurs, par exemple). Le genre de reliefs subtils obtenus pourra évoquer le travail en strates de certaines œuvres de Jacques Kaufmann. Les médaillons pourront être suspendus comme une guirlande ornementale. ### Informations pratiques Mercredi 6 avril 2022 Horaire : 14h30 Durée : 60 minutes Public : parents et enfants (de 5 à 12 ans) 20 personnes maximum [Réservation obligatoire sur notre boutique en ligne](https://www.barbier-mueller.ch/boutique/billetterie/atelier-relief-et-transparence-decorons-de-la-porcelaine-froide/) ### Tarifs Tarif plein : 20.-frs Tarif réduit : 16.-frs (pour les Amis du musée Barbier-Mueller)

Tarif plein : CHF 20.- / Tarif réduit : CHF 16.-

