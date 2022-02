Atelier parents-enfants : réalisation d’un sceau Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Alençon Orne Alençon Afin de découvrir les archives de façon ludique, des ateliers pratiques à 4 mains sont programmés pendant les vacances scolaires. Trois techniques, qui ont laissé de très nombreux témoignages dans les fonds des Archives départementales, sont abordées : la reliure, l'imprimerie et la fabrication des sceaux. Au cours de ces ateliers, en binôme parent-enfant, seront fabriqués un carnet, un cachet ou un sceau. L'atelier est précédé ou suivi d'une visite des Archives départementales.

