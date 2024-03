ATELIER PARENTS-ENFANTS PREMIERS PAS Ecole Steiner de Verrières le Buisson Verrières-le-Buisson, mercredi 20 mars 2024.

ATELIER PARENTS-ENFANTS PREMIERS PAS Atelier ouvert aux parents et leurs enfants de nourrissons à 6 ans Mercredi 20 mars, 09h00 Ecole Steiner de Verrières le Buisson

Venez partager un moment chaleureux avec vos petits choux. Pour eux : des jouets, des jouets en encore des jouets (en matériau noble), pour les parents des discussions et échanges autour de la parentalité, et pour tous une bon petit gouter bio ! Le tout ponctué d’ateliers créatifs, de comptines, jeux de doigts et autres découvertes spécialement conçus pour les jeunes enfants, voici le programme de l’atelier Premiers Pas du mercredi matin dés 9h jusque 11h30.

Ecole Steiner de Verrières le Buisson 62 rue de Paris 91370 Verrières le Buisson Verrières-le-Buisson 91370 Essonne Île-de-France