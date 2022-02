Atelier parents-enfants « Objets-mystères » Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

Atelier parents-enfants « Objets-mystères » Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, 5 mars 2022, Montigny-le-Bretonneux. Atelier parents-enfants « Objets-mystères »

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 5 mars à 16:30

Un jeu en famille pour découvrir quatre objets-mystères, grâce à vos talents de mime, de dessinateur et de description ! **Samedi 5 mars 2022 à 16h30** (durée : 1h30)

Enfants de SQY : 2 € / Enfants hors SQY : 3 € / Adultes accompagnateurs : gratuit. Sur inscription

Un jeu de plateau collaboratif autour des collections d’objets de design du musée de Saint-Quentin-en-Yvelines. Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Saint-Quentin Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T16:30:00 2022-03-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux lieuville Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Departement Yvelines

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-le-bretonneux/

Atelier parents-enfants « Objets-mystères » Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines 2022-03-05 was last modified: by Atelier parents-enfants « Objets-mystères » Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines 5 mars 2022 Montigny-le-Bretonneux Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux

Montigny-le-Bretonneux Yvelines