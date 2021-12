La baule Mairie annexe du Guézy La baule, Loire-Atlantique ATELIER Parents-enfants Mairie annexe du Guézy La baule Catégories d’évènement: La baule

ATELIER Parents-enfants Mairie annexe du Guézy, 26 février 2022, La baule. ATELIER Parents-enfants

Mairie annexe du Guézy, le samedi 26 février 2022 à 09:30

Le Centre Communal d’Action Sociale vous propose un atelier Parents/enfants sur le « Portage physiologique ». Venez partager un temps avec votre bébé et rencontrez d’autres familles… En présence de Stéphanie Guillouzouic GRATUIT – Ouvert aux parents accompagnés d’un enfant de moins de 8 mois – Respect des gestes barrière-port du masque obligatoire pour les adultes **Samedi 26 février à 9h30** à la mairie annexe du Guézy, 121 avenue St Georges à La Baule Escoublac (salle du rez de chaussée-entrée sur le côté droit du bâtiment) Nombre de places limitées. Sur inscription au CCAS par téléphone au 02 51 75 75 30 ou par mail : ccas@mairie-labaule.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T09:30:00 2022-02-26T12:00:00

