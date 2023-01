ATELIER PARENTS-ENFANTS Le Mans Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe EUR Proposé par le Conservatoire à Rayonnement Départemental du Mans, l’atelier parents-enfants se déroule en 4 sessions de 7 séances, sur inscription auprès du Conservatoire.

Un moment privilégié, en petits groupes, et partagé entre le parent et l’enfant afin de développer la curiosité, l’expression et le domaine de l’imaginaire de votre enfant. Atelier Parents-Enfants – Conservatoire du Mans conservatoire@lemans.fr +33 2 43 47 38 62 Conservatoire du Mans 54 Grande Rue Le Mans

