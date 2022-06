Atelier parents-enfants : la teinture végétale Colore ton Tote-bag Fresnoy-le-Grand, 16 juillet 2022, Fresnoy-le-Grand.

Atelier parents-enfants : la teinture végétale Colore ton Tote-bag

54 Rue Roger Salengro Fresnoy-le-Grand Aisne

2022-07-16 – 2022-07-16

Fresnoy-le-Grand

Aisne

15 15 La Maison du textile souhaite faire découvrir son jardin de plantes tinctoriales aux plus jeunes à travers un atelier en duo avec les parents. Le temps d’un après-midi, les petits et les grands apprendront à reconnaitre les plantes tinctoriales et les différentes étapes pour teindre le textile. A l’issue de l’atelier, les enfants repartiront avec leurs sac teint par leurs soins !

Samedi 16 juillet de 14h30 à 16h30 – matériel fourni – sur inscription uniquement

A partir de 6 ans (chaque enfant devra être accompagné d’un adulte)

15 euros par duo parent-enfant.

