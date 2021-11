Villeneuve-d'Ascq Centre social Cousinerie Nord, Villeneuve-d'Ascq Atelier Parents/enfants – goûter bien goûter malin Centre social Cousinerie Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Atelier Parents/enfants – goûter bien goûter malin Centre social Cousinerie, 8 décembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Atelier Parents/enfants – goûter bien goûter malin

Centre social Cousinerie, le mercredi 8 décembre à 09:30

**Mercredi 8 décembre 2021, atelier parents/enfants – goûter bien goûter malin.** Préparation de goûters en famille avec un professionnel qui pourra répondre à toutes vos questions concernant le bien-être de vos enfants. * 3 euros par famille * 3 ans – 11 ans de 09h30 à 13h * repas partagé ensemble le midi

3€ par famille

Mercredi 8 décembre 2021, atelier parents/enfants au centre social Cocteau Centre social Cousinerie 44 Rue de la Contrescarpe, 59491 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T09:30:00 2021-12-08T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Centre social Cousinerie Adresse 44 Rue de la Contrescarpe, 59491 Villeneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Centre social Cousinerie Villeneuve-d'Ascq