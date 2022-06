Atelier parents enfants Fabrication de nichoirs

Atelier parents enfants Fabrication de nichoirs, 2 novembre 2022, . Atelier parents enfants Fabrication de nichoirs

2022-11-02 14:00:00 – 2022-11-02 0 EUR Bricolez un nichoir à oiseaux en bois pour votre jardin !

Participez à un atelier manuel familial accompagné par une animatrice nature et des bénévoles qui vous donneront tous les bons conseils pour installer et entretenir votre maison pour oiseaux. Bricolez un nichoir à oiseaux en bois pour votre jardin ! Participez à un atelier manuel familial accompagné par une animatrice nature et des bénévoles. Bricolez un nichoir à oiseaux en bois pour votre jardin !

Participez à un atelier manuel familial accompagné par une animatrice nature et des bénévoles qui vous donneront tous les bons conseils pour installer et entretenir votre maison pour oiseaux. dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville