Atelier parents-enfants Fabrication de bougies Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

Atelier parents-enfants Fabrication de bougies Bouxwiller, 9 décembre 2022, Bouxwiller. Atelier parents-enfants Fabrication de bougies

place de l’Orangerie Bouxwiller Bas-Rhin

2022-12-09 – 2022-12-09 Bouxwiller

Bas-Rhin Atelier parents-enfants « Fabrication de bougies » : Créez en famille des bougies artisanales et personnalisées, avec les conseils d’animateurs, au cœur du Marché de Noël ! Les trois jours Lieu : stand de l’église évangélique, place de l’Orangerie Tarif : 3€ par bougie Créez en famille des bougies artisanales et personnalisées, avec les conseils d’animateurs, au cœur du Marché de Noël ! Bouxwiller

dernière mise à jour : 2022-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bouxwiller Autres Lieu Bouxwiller Adresse place de l'Orangerie Bouxwiller Bas-Rhin Ville Bouxwiller lieuville Bouxwiller Departement Bas-Rhin

Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouxwiller/

Atelier parents-enfants Fabrication de bougies Bouxwiller 2022-12-09 was last modified: by Atelier parents-enfants Fabrication de bougies Bouxwiller Bouxwiller 9 décembre 2022 Bas-Rhin Bouxwiller place de l'Orangerie Bouxwiller Bas-Rhin

Bouxwiller Bas-Rhin