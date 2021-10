Évron Évron Évron, Mayenne ATELIER PARENTS-ENFANTS Évron Évron Catégories d’évènement: Évron

Mayenne

ATELIER PARENTS-ENFANTS Centre social "le Trait d'Union" 32 bis rue du Montaigu Évron

2021-10-29 – 2021-10-29

Évron Mayenne Évron Mayenne EUR 3.3 3.6 Le vendredi 29 octobre:

le matin: confection de décoration d’Halloween

l’après-midi: création de masques d’Halloween

Tarif: 3,30 € sur inscription obligatoire le samedi 30 octobre:

Le matin de 10h à 12h: cuisine d’automne

L’après-midi de 13h à 16h30: animations et jeux d’Halloween

