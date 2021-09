ATELIER PARENTS/ENFANTS “ENSEMBLE, JOUONS, RÊVONS” (3 à 5 ans) Centre social Flers Sart, 15 septembre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

ATELIER PARENTS/ENFANTS “ENSEMBLE, JOUONS, RÊVONS” (3 à 5 ans)

du mercredi 15 septembre au mercredi 8 décembre à Centre social Flers Sart

Découvrez les ateliers parents/enfants (3 à 5 ans) “Ensemble, Jouons, Rêvons” animés par Julie DEBLIQUI, thérapeute conjugale et familiale : Les mercredis de 16h à 17h30 ou les Samedis de 10h à 11h30 Au Centre Culturel et Social Flers Sart, Boulevard Albert 1er à Villeneuve d’Ascq Au programme : “Je découvrer qui je suis et ce que j’aime” ” (Re)mettre de la joie au coeur de la famille” ” Savoir dépasser les peurs et les colères ensemble” ” Savoir poser des limites saine, prendre sa place de parent et gérer les conflits” Ces thématiques sont abordées de manière ludique à travers la lecture, la création manuelle, et permet aux parents et enfants de patager un moment en toute convivialité.

Atelier gratuit sur inscription (Si vous souhaitez poursuivre et participer aux ateliers ateliers, une adhésion au Centre social vous sera demandé pour l’année (de 6 à 12€)

Abordez des thèmes du quotidien (les émotions, les limites, mieux se connaître … ) avec votre enfant à l’occasion d’un atelier complet qui mêle la lecture de conte, la création, le jeu, l’échange.

Centre social Flers Sart Boulevard Albert 1er, 59491 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T16:00:00 2021-09-15T17:30:00;2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T11:30:00;2021-10-20T16:00:00 2021-10-20T17:30:00;2021-11-10T16:00:00 2021-11-10T17:30:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T11:30:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T11:30:00;2021-12-08T16:00:00 2021-12-08T17:30:00