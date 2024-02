ATELIER PARENTS-ENFANTS D’EXPRESSION CORPORELLE ET ARTISTIQUE Lodève, jeudi 22 février 2024.

ATELIER PARENTS-ENFANTS D’EXPRESSION CORPORELLE ET ARTISTIQUE Lodève Hérault

Venez en famille pour expérimenter un atelier d’expression corporelle et artistique ! ?? Mercredi 21 février, 10h30 11h30

Un premier atelier est proposé pour les petits de moins de 3 ans et leurs parents autour de l’éveil corporel et musical.

Jeudi 22 février, 14h 16h

C’est un moment partagé entre les parents et les enfants à partir de 4 ans pour jouer avec l’espace, bouger et danser ! .

Début : 2024-02-22 14:00:00

fin : 2024-02-22 16:00:00

10 Rue de la Sous-Préfecture

Lodève 34700 Hérault Occitanie amutuel@posteo.net

