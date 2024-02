Atelier parents-enfants « Découverte du musée » Musée des Ursulines Mâcon, samedi 24 février 2024.

Enfants et parents partagent un temps de découverte du musée à travers des activités variées liées à la peinture qui permettent de laisser libre cours à la créativité.

Pour passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

De 3 à 5 ans, enfants accompagnés d’un adulte. Durée 1h. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:30:00

fin : 2024-02-24 11:30:00

Musée des Ursulines 5 rue de la préfecture

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musee.ursuline@ville-macon.fr

