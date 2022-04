Atelier Parents-enfants : Cuisine nature Saint-Louis Saint-Louis Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Saint-Louis

Atelier Parents-enfants : Cuisine nature Saint-Louis, 11 mai 2022, Saint-Louis. Atelier Parents-enfants : Cuisine nature Saint-Louis

2022-05-11 10:00:00 – 2022-05-11 12:00:00

Saint-Louis Haut-Rhin Pour apprendre à faire des beignets de fleurs de sureau. Pour apprendre à faire des beignets de fleurs de sureau. Pour apprendre à faire des beignets de fleurs de sureau. Saint-Louis

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Saint-Louis Autres Lieu Saint-Louis Adresse Ville Saint-Louis lieuville Saint-Louis Departement Haut-Rhin

Atelier Parents-enfants : Cuisine nature Saint-Louis 2022-05-11 was last modified: by Atelier Parents-enfants : Cuisine nature Saint-Louis Saint-Louis 11 mai 2022 Haut-Rhin Saint Louis

Saint-Louis Haut-Rhin